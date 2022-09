La Banque centrale européenne relève ses taux de 0,75 point pour tenter de contenir l'inflation

Il s'agit de la plus forte hausse dans l'histoire de l'institution.

Une décision destinée à contrer la flambée de l'inflation en zone euro. La Banque centrale européenne (BCE) a relevé, jeudi 8 septembre, ses principaux taux directeurs de 0,75 point. Il s'agit de la plus forte hausse dans l'histoire de l'institution. Après avoir mis fin, en juillet, à l'ère des taux négatifs, la BCE a relevé son principal taux d'intérêt à 1,25%, malgré les craintes sur la croissance.

La BCE a également déclaré que l'inflation en zone euro restera "beaucoup trop forte" sur une "période prolongée". L'institution a nettement relevé ses prévisions de hausse des prix pour 2022 et 2023 sur fond de flambée des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Elle s'attend désormais à une inflation de 8,1% en 2022, contre 6,8% en juin. Pour 2023 et 2024, elle prévoit respectivement 5,5% et 2,3%, toujours au-dessus de l'objectif de 2%.