L'inflation accélère légèrement en mai, à 2,3% sur un an

La hausse des prix en France en mai était de 2,3% sur un an, soit 0,1 point de plus qu'en avril, a annoncé vendredi 14 juin l'Insee. Dans sa première estimation, fin mai, l'institut tablait initialement sur une inflation à 2,2% en mai. "Cette légère hausse de l'inflation résulte d'une nouvelle accélération sur un an des prix de l'énergie" et des prix de l'alimentation, précise l'institut.

Sur un an, les prix de l'énergie accélèrent car les prix des produits pétroliers "ont baissé sur un mois entre avril et mai 2024, mais avaient baissé d'une manière plus importante entre avril et mai 2023, générant ainsi une hausse de l'inflation sur une année", explique l'Insee. Les prix alimentaires progressent de 1,3% en mai sur un an, contre 1,2% en avril, et ceux des services de 2,8% en mai sur un an contre 3% en avril. Les prix des produits manufacturés sont quant à eux stables.