"L'inflation reviendra à 2 % d'ici 2025", promet le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, était l’invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 11 janvier.

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France et invité des "4 Vérités" de France 2 jeudi 11 janvier, a confirmé une prévision de croissance de 0,9 % pour l'année 2024, évoquant "une croissance ralentie, mais c’est une croissance positive". "Il y a un an, on craignait beaucoup la récession, la France n'aura pas de récession, sauf choc surprenant", a-t-il indiqué.

"Nous voyons l’économie accélérer l’an prochain et en 2026"

Sur le front de l’inflation, il devrait y avoir du mieux. "L'inflation devrait descendre sous 3 % d'ici quelques mois [...], avant la moitié de l'année 2024, et l'inflation reviendra à 2% d'ici 2025. [...] C'est l'engagement que nous prenons", a-t-il précisé en ajoutant : " C’est aussi une bonne nouvelle pour l’économie. Cela veut dire plus de pouvoir d’achat, plus de consommation. Nous voyons l’économie accélérer l’an prochain et en 2026".