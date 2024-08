L'inflation passe en dessous de 2% en août pour la première fois depuis trois ans

Le coût de l'énergie n'a progressé que de 0,5% sur un an en août 2024, alors qu'il avait bondi de près de 7% un an plus tôt, selon l'Insee.

L'inflation a progressé de 1,9% au mois d'août en France et passe sous la barre symbolique des 2% pour la première fois depuis août 2021, a annoncé l'Insee vendredi 30 août. Après avoir atteint 2,3% sur un an en juillet, l'indice des prix à la consommation a ralenti du fait du "très net ralentissement des prix de l'énergie", détaille l'Institut national de la statistique et des études économiques dans cette estimation provisoire, qui devra être confirmée en septembre.

En juillet 2024, les prix de production de l’industrie française augmentent de 0,2 % sur un mois et baissent de 4,1 % sur un anhttps://t.co/Sbv1OS53RF — Insee (@InseeFr) August 30, 2024

Le coût de l'énergie n'a ainsi progressé que de 0,5% sur un an en août 2024, alors qu'il avait bondi de près de 7% un an plus tôt, "principalement en raison (...) de la hausse des tarifs réglementés de l'électricité appliquée au 1er août 2023", rappellent les statisticiens nationaux.

Les prix des produits alimentaires ont également augmenté de 0,5% sur un an en août, un rythme identique à celui du mois de juillet, tandis que les services – qui pèsent le plus lourd dans l'indicateur – se sont renchéris de 3,1% sur un an, là où leur prix n'avait progressé que de 2,6% sur un an en juillet.

Une révision à la hausse de l'IPC lors de la seconde estimation, attendue le 13 septembre, reste par ailleurs possible. En mai et en juin, l'Insee avait ainsi révisé à la hausse sa première estimation d'inflation, à hauteur de 0,1 point.