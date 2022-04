L'inflation augmente encore en avril en France et atteint 4,8% sur un an, selon l'Insee

Les prix continuent de flamber en France. L'inflation a atteint 4,8% sur un an, selon une estimation publiée par l'Insee, vendredi 29 avril. Après 3,6% en février et 4,5% en mars en glissement annuel, la hausse des prix a été modérée en avril par une moindre accélération des prix de l'énergie. Ceux-ci ont tout de même progressé de 26,6% sur un an, après avoir bondi de 29,2% en mars.

Dans cette première estimation, l'Insee estime qu'en avril, "les prix de l'énergie se replieraient en lien avec la baisse des prix des produits pétroliers, et ceux des produits manufacturés ralentiraient". En revanche, la valse des étiquettes s'accélère dans l'alimentation, les services et les produits manufacturés. Sur le premier poste, l'inflation atteint 3,8% sur un an, après une progression de 2,9% en mars. Les prix des produits manufacturés et des services progressent respectivement de 2,7% et de 2,9% par rapport au mois d'avril 2021.

Malgré ce ralentissement apparent du rythme de l'inflation, l'indice des prix à la consommation demeure à un niveau historiquement élevé en Europe. En France, le taux d'inflation atteint en mars était un sommet jamais atteint depuis le milieu des années 1980. Sur un mois, ils croissent de 0,4%, après 1,4% entre février et mars 2022.