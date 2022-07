Inflation : les prix des produits de première nécessité augmentent encore

Les prix continuent encore à augmenter de manière vertigineuse. Les articles contenus dans le panier du 20 Heures ont augmenté de 8 % sur un an. Les chips connaissent une hausse de prix de 5,14 % sur un an. Les bières augmentent de 4,26 %. L’apéritif devient donc plus cher, en pleine saison estivale. Cependant, c’est le beurre et les yaourts avec respectivement 10,62 % et 7,68 % d’augmentation sur un an qui augmentent le plus.



Une inflation autour de 10 % à la rentrée ?

Ces hausses de prix sont remarquées par les consommateurs. "Il suffit d’aller dans les magasins, tout a augmenté d’un euro ou plus pour certains produits", réagit un vacancier. "Sur un caddie d’une semaine avec les choses identiques, on a, à peu près, 20 euros en plus par semaine", ajoute une consommatrice. Le prix des steaks hachés explosent avec une hausse de 19,33 %. Les produits d’hygiène sont eux aussi très impactés. "Le panier qu’on suit est autour des 8 % d’inflation, on pourrait arriver autour des 10 % entre la rentrée et la fin d’année 2022", annonce Emmanuel Fournet, directeur analytique de NielsenIQ.