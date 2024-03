Plusieurs prestations sociales augmenteront de 4,6% au 1er avril en raison de l'inflation

Compenser l'inflation. C'est la raison d'être de la revalorisation de plusieurs prestations sociales, qui prendra effet comme chaque année le lundi 1er avril. En 2024, le Revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) augmenteront de 4,6%. Les montants exacts ont été communiqués par le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités : l'AAH va passer à 1016,05 euros (+ 44,68 euros), la prime d’activité à 622,63 euros (+ 27,37 euros) et le RSA à 635,71 euros (+27,96 euros).

Une hausse bien supérieure à celle de 2023. L'an passé, les prestations sociales avaient connu une augmentation de 1,6% au 1er avril. Une décision vivement critiquée par les associations de lutte contre la précarité, qui avaient estimé cette revalorisation très insuffisante, voire "indécente". Le taux avait été établi à partir de la moyenne des taux d'inflation mensuels depuis un an, soit +5,6% par rapport à avril 2022. Mais l'augmentation réelle avait été ramenée à 1,6% car le gouvernement avait tenu compte de la hausse exceptionnelle de 4% accordée de manière "anticipée" en juillet 2022.

Le haut conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Age, dans un rapport présenté en janvier 2024 (document PDF), avait révélé que les mesures exceptionnelles de soutien aux ménages en 2021 et 2022 n'avaient pas suffi à maintenir le pouvoir d'achat des familles. Il avait cependant salué la revalorisation des prestations sociales et familiales, qui s'avérait être "la mesure la plus efficace".