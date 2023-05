Inflation : les fruits et légumes français épargnés

Article rédigé par I. Sabourault, A. Malesson, M. Justet, D. Breysse, M. Barrois, T. Grosse, F. Mazou, C. Beauvallet - France 3 France Télévisions 19/20

Dans un contexte de forte inflation, les fruits et légumes français n'ont pas tous augmenté. Certains coûtent même moins cher qu'il y a un an, comme la courgette. Mais la sécheresse et la perte de certaines récoltes pourraient changer la donne.

Malgré l'inflation, les prix de certains fruits et légumes français n'ont pas augmenté par rapport à l'an dernier. Certains sont même un peu moins chers, à l'instar des gariguettes, qui ont perdu quelques centimes. "Déjà, il n'y a pas eu le gel, donc on aura beaucoup plus de fruits ici, dans notre région, que les années précédentes", remarque un commerçant sur un marché de Haute-Garonne. Dans un supermarché parisien, les clients font le même constat : les prix des produits frais ne s'envolent pas. La sécheresse pourrait faire augmenter les prix La baisse la plus significative concerne la courgette française, dont le prix au kilo a perdu 47 centimes. Le plus souvent, les prix se maintiennent ou sont à peine plus chères. Les tomates cerises n'ont par exemple augmenté que de 3 centimes. Mais rien n'indique que cette situation puisse perdurer. Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse menace déjà les récoltes.