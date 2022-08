Inflation : la hausse des prix en Espagne atteint 10,8% en juillet, un record depuis 38 ans

A Madrid comme à Paris, pas d'accalmie sur le front de l'inflation. En Espagne, les prix ont augmenté de 10,8% entre juillet 2021 et 2022, selon des chiffres de l'Institut national de la Statistique (INE) publiés vendredi 12 août. C'est 0,6 point de plus qu'en juin, et une hausse record depuis septembre 1984.

L'INE pointe du doigt trois coupables principaux. D'abord, les dépenses liées au logement : elles ont augmenté de 23% sur un an et de 4% sur un mois, notamment à cause de l'explosion des prix de l'électricité, malgré le plafonnement des prix introduit en juin. Viennent ensuite le secteur vestimentaire et des chaussures, puis le secteur alimentaire et des boissons non-alcooliques.

A l'inverse, les prix dans le secteur des transports ont baissé de 3% sur un mois "en raison de la baisse des prix des carburants", précise l'INE. De quoi revoir à la baisse le niveau de l'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de certains prix très volatils comme l'énergie, et qui s'établit à 6,1% sur un an en juillet – son plus haut niveau depuis janvier 1993.