Inflation : l'augmentation des salaires a-t-elle permis de compenser la hausse des prix ?

Dans le secteur privé, dans la Fonction publique, l'augmentation des salaires a-t-elle suffi à compenser l'inflation ? La cellule décryptage de franceinfo s'est posée la question.

À l'issue de la réunion marathon mercredi entre le président Emmanuel Macron et les chefs de partis à Saint-Denis, une proposition a émergé : une grande conférence sociale autour des hausses de salaires et de l'inflation. Alors que les prix flambent depuis près de deux ans, les salaires ont-ils augmenté pour s'adapter à la hausse des prix depuis le début de cette crise et dans quelle mesure ? La cellule décryptage de franceinfo s'est penchée sur ces questions.

>> L'inflation rebondit en août à 4,8% sur un an, selon une première estimation de l'Insee

Le Smic, salaire minimum, est revalorisé automatiquement dès que les prix à la consommation grimpent de 2% ou plus par rapport à la précédente hausse du smic. Avec la flambée des prix depuis le début de l'année dernière, le Smic a logiquement beaucoup augmenté : en tout, il a été revalorisé cinq fois depuis le 1er janvier 2022, pour une augmentation totale de près de 10%.

Les salaires ont augmenté

Pour le secteur privé, la Dares, l'Institut statistique du ministère du Travail s'est intéressée aux salaires mensuels de base (SMB) dans les entreprises de plus de dix personnes, hors secteur agricole. Au deuxième trimestre 2023, ils avaient augmenté de 4,6% sur un an et c'est chez les employés et les ouvriers que la hausse a été la plus forte.

Pour les fonctionnaires, le point d’indice a augmenté deux fois : cet été et l'été dernier, de 3,5% puis 1,5%. Globalement ces revalorisations ont été moins importantes que dans le privé. Mais le point d’indice n'est pas la seule variable d'ajustement dans le secteur public. On peut aussi parler des primes ou des hausses ciblées pour certains fonctionnaires. Par exemple, les professeurs vont être augmentés de 5,5% à la rentrée.

Trois points de perte de pouvoir d'achat

Dans le secteur privé, l'inflation a été compensée par les hausses de salaire au deuxième trimestre 2023. Le SMB a donc augmenté de 4,6% sur un an et sur la même période l'inflation a augmenté moins vite, à 4,4%.

Mais regarder sur un an, ce n'est pas forcément pertinent d'après l'économiste de l'OFCE Mathieu Plane. Il faut regarder depuis le début de la crise inflationniste. Sur deux ans, les salaires ont augmenté de 7,8%. Mais l'inflation a été encore plus importante, à près de 11%. Il y a trois points de perte réelle de pouvoir d'achat. Ce qui représente 60 euros de perdus sur un salaire mensuel de 2 000 euros.