Initiative politique d'Emmanuel Macron : un échange "franc" pour les uns, "un président hors sol" pour les autres

Les réactions des chefs de l'opposition après la rencontre avec Emmanuel Macron à Saint-Denis sont mitigées. Si certains ont apprécié la franchise de l'échange, tous en revanche sont sceptiques quant à la finalité. Un nouveau rendez-vous doit être fixé.

Emmanuel Macron souhaite réunir à nouveau les 11 chefs de parti disposant d'un groupe au parlement "sous le même format, dans les mêmes conditions" que la réunion qui s'est tenue mercredi 30 août à Saint-Denis, a appris franceinfo jeudi auprès de l'entourage du président. Après 12 heures d'échange, le chef de l'État a ouvert la porte à une possible conférence sociale sur les salaires, portant "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum", sans renoncer ni s'engager clairement sur la question d'un référendum. L'entourage du président salue "un grand moment de politique, d’unité, de reconnaissance et de responsabilité". L'opposition, elle, dénonce l'absence d'avancées concrètes.

"Tout ça pour ça ?"

"Tout ça pour ça ?", réagit jeudi matin sur X (ex-Twitter) le député La France insoumise Manuel Bompard. "12 heures sur la planète Mars", poursuit-il, dénonçant "un président hors sol sans réponse face aux priorités de la rentrée". "Le référendum sur la retraite à 64 ans, c’est non. Le blocage des prix, c’est non. L’indexation des salaires sur l’inflation, c’est non. L’allocation pour les jeunes, c’est non", fustige le député insoumis.

"On est venus, on a vu, on a été déçus", ajoute de son côté Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe écologie les verts. "Le vivant s’effondre. La planète devient progressivement inhabitable. Et ces 12 heures de discussion m’ont paru en décalage total avec l’urgence environnementale et sociale", conclut la cheffe des écologistes.

Un dialogue "civilisé" et "franc"

Le socialiste Olivier Faure salue toutefois les conditions du dialogue. "Cela s'est fait de manière très civilisée et en même temps très franche", indique-t-il au micro de franceinfo.

"Le débat était franc", reconnaît également Jordan Bardella. "Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, il faudra voir quelles suites le président souhaite donner, j'espère lui faire prendre conscience que le pays ne peut plus continuer dans cette direction", ajoute le président du Rassemblement national.