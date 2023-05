Inflation : à Lille, une initiative anti-gaspillage pour lutter contre la précarité alimentaire

Dans un contexte de forte inflation, des initiatives bénévoles permettent à certains de manger à leur faim. À Lille, dans le Nord, une association collecte les invendus sur un marché de la ville pour les redistribuer à des personnes précaires. Étudiants, retraités et actifs s'y retrouvent.

Sur le marché de Wazemmes, à Lille (Nord), des bénévoles s'élancent, chariots en main. Surnommés les "glaneurs", ils récupèrent auprès des commerçants leurs invendus, notamment les fruits et légumes. Ils les distribuent ensuite aux personnes les plus précaires. "C'est important de donner. En France, on gaspille tellement qu'il faut tous faire des efforts", témoigne Abdou Provencal, commerçant primeur. Certains commerçants offrent même des fleurs.

De plus en plus de jeunes

À la fin de la collecte du jour, les glaneurs peuvent ouvrir leur propre marché, dans un espace qui leur est entièrement réservé. Les étals doivent être prêts en quelques minutes. Les bénéficiaires sont nombreux et leurs profils sont divers, mais on observe la présence de plus en plus forte de jeunes depuis quelques mois. "Moi, c'est le principe anti-gaspi qui m'a motivée, et le fait que les courses, ça coûte cher, et que je suis étudiante", sourit Nell, 21 ans. Sur le marché, on trouve aussi des retraités et des actifs. Autant de personnes n'ayant pas accès à l'aide alimentaire et qui souffrent de l'inflation.