L'inflation accélère encore en janvier, à 2,9% sur un an, selon l'Insee

Cette inflation s'explique principalement par une hausse des prix de l'énergie et des services.

Elle est en train de s'installer dans le quotidien des Français et des Françaises. L'inflation est repartie à la hausse en janvier, à 2,9% sur un an, après être restée stable à 2,8% en décembre, a rapporté mardi 1er février l'Insee dans une première estimation provisoire. Cette accélération s'explique essentiellement par une hausse des prix de l'énergie (+19,7%, après +18,5% en décembre) et des services (+2%, après +1,8% le mois précédent), a détaillé l'institut national de la statistique.

Les prix alimentaires ont eux aussi progressé de 1,5% (après +1,4% en décembre), tirés par les produits frais (+3,6% après +3,3% en décembre). En revanche, la hausse des prix des produits manufacturés a ralenti à +0,6% après +1,2% en décembre.Sur un mois, l'inflation augmente de 0,3%, après 0,2% en décembre.

L'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH, qui sert de base de comparaison au niveau européen, a, lui, légèrement ralenti à +3,3% en janvier sur un an, après +3,4% en décembre. Sur un mois, il ralentit aussi à 0,1% après 0,2% le mois précédent.