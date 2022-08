Crédits : les ménages peinent à rembourser et les incidents de paiement se multiplient

Le quotidien avec un solde débiteur et des difficultés à rembourser son voire ses crédits. Ces dernières semaines, les incidents bancaires se multiplient pour des Français aux budgets de plus en plus serrés. À Strasbourg (Bas-Rhin), une association conseille et accompagne les ménages les plus en difficulté. Des foyers qui sont parfois aux portes du surendettement, étouffés par la flambée des prix des derniers mois.

Des centaines de millions d'euros mis de côté par les banques

Ces situations sont de plus en plus nombreuses. En juillet, les incidents de remboursement de crédit ont bondi, avec une hausse de 30 % par rapport à l'an passé. Pendant les deux années passées, avec la pandémie, les cas étaient moins nombreux grâce à des banques plus souples que d'habitude. À présent, les banques anticipent le risque d'impayés avec des centaines de millions d'euros mis de côté : un signe que la situation se dégrade.