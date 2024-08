Consommation : comment l'inflation a changé les habitudes des Français

Avant la rentrée des classes, l'inflation est repassée sous la barre des 2%, vendredi 30 août, pour la première fois depuis trois ans. Les prix restent néanmoins élevés, poussant les consommateurs à changer d'habitudes.

L'heure des promotions de rentrée a sonné dans les rayons. En 2024, les ventes de produits de grande consommation ont baissé de 1,6% au premier semestre. L'inflation a beau ralentir, les clients affirment ne pas l'avoir constaté. Certains ont même dû changer leurs habitudes pour contrer la hausse des prix. Faire soi-même, faire attention aux réductions, ne pas gaspiller... toutes les astuces sont bonnes pour économiser.

Des prix 11% plus élevés qu'en 2022

Dans les rayons, les produits les plus simples, comme les œufs, les pâtes et le riz, sont toujours plébiscités par les consommateurs, selon Circana. À l'inverse, les boissons alcoolisées, les produits de beauté ou festifs sont considérés comme non prioritaires et donc moins vendus. "Le consommateur, il déconsomme les produits plaisir", analyse sur RTL Michel Biero, vice-président de Lidl France. Même si l'inflation ralentit, les prix restent toujours 11% plus élevés aujourd'hui qu'en 2022.