Moins de fruits et légumes frais ? Plus de marques de distributeurs dans votre panier de courses ? Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 11,8% sur un an en octobre, selon des données provisoires publiées par l'Insee. Les produits frais sont particulièrement touchés, avec un prix en augmentation de 16,9% sur un an. Cette hausse, entamée l'été dernier, s'est accélérée à la rentrée. En août, les produits alimentaires avaient augmenté que de 4,7% sur un an, contre 9,9% en septembre.

La montée des prix dans les rayons résulte de flambées des coûts subies par les producteurs et les distributeurs, de l'énergie aux carburants, en passant par les matières premières et fournitures diverses (engrais, alimentation animale, carton pour les emballages, etc.). Ces dernières rreviennent de plus en plus cher, comme en témoignent les prix agricoles à la production, qui ont bondi en juillet de 45% en un an, selon l'Insee.

Des effets variés selon les profils des foyers

Pour de nombreux Français, cette hausse des prix est loin d'être anodine : l'alimentation constitue, après le logement, le deuxième poste de consommation des ménages. Mais selon la composition du foyer, des revenus ou encore du lieu de résidence, tous ne sont pas égaux face à la hausse des prix.

