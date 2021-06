Vosges : la papeterie de Golbey recycle plus de la moitié du papier jeté par les Français

700 000 tonnes de papier - journaux, magazines, publicités - ont été jetées en 2020 dans les poubelles de recyclage. La moitié du recyclage du papier en France se fait dans la papeterie de Golbey, dans les Vosges. Il s'agit de la seule et dernière usine de ce type dans l'Hexagone. Ces papiers sont remis en pâte, qui est elle-même désencrée, pour en faire du papier journal.

Vers un secteur en croissance : le carton d'emballage

Le marché s'effondre : les Français lisent de moins en moins de journaux, il y a donc beaucoup moins de papier à recycler. Ce qui n'est pas recyclé à Golbey se fait en Espagne ou en Allemagne. Pour survivre, l'usine de Golbey va produire moins de papier journal, et se développer dans le secteur du carton d'emballage, qui est un marché en croissance. Un virage radical et un investissement de 250 millions d'euros. La papeterie de Golbey conservera ainsi ses 350 emplois et prévoit d'en créer 20 supplémentaires.