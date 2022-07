BRUT.

En 1973, à la suite des chocs pétroliers, le président de l’époque, Georges Pompidou, demandait aux Français de collaborer afin d’économiser l’énergie. Concrètement, les Français étaient appelés à éteindre les lumières, se déplacer en transports en commun ou encore chauffer “au minimum” leur logement. Si quelques mesures ont été mises en place de manière temporaire, comme l’interdiction de publicité lumineuse de 22h à 7h ou la fin de programmes télévisuels à partir de 23h, aucun changement durable n’a été apporté dans la politique d’aménagement du territoire.

“On sera amenés à changer relativement rapidement de système économique”

Certains alertaient déjà à l’époque de l’urgence de changer de système d’économie comme Claude Guillemin du Bureau de recherche géologique et minière en 1974 : “L’accélération des problèmes est telle actuellement, qu'on sera amenés à changer relativement rapidement de système économique. Il faut qu’on ait une politique basée sur l’économie d’énergie.” 50 ans plus tard, le gouvernement appelle de nouveau les Français à “un effort citoyen”. “Et en la matière, il n'y a pas de petits gestes. Chaque énergie que nous sommes capables collectivement d'économiser aujourd'hui, c'est de l'énergie dont nous serons sûrs de pouvoir disposer l'automne et l'hiver prochains” a déclaré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, le 20 juillet dernier.