Écologie : l'Assemblée nationale vote l'interdiction de la pêche électrique en France

Elle est jugée dévastatrice pour la faune et les fonds marins, particulièrement en mer du Nord, au large des Pays-Bas, là où elle est le plus pratiquée. La pêche électrique en mer c'est quoi ? Les poissons enfouis dans les sédiments sont délogés par une impulsion électrique envoyée depuis l'avant du bateau pour les faire remonter dans les chaluts et les capturer vivants.

Validation du Sénat requise

Jeudi 9 mai au soir, les députés français ont voté à l'unanimité son interdiction, dans la limite des 12 miles au large des côtes françaises, soit 22,2 kilomètres. Au niveau européen, un accord avait été trouvé pour une interdiction à partir de 2021, mais les pays membres peuvent dès à présent l'interdire dans leurs eaux territoriales. En France, après le vote de l'Assemblée nationale, le texte doit encore être validé par le Sénat pour être appliqué.

