Consommation : quelles alternatives aux bouteilles en plastique ?

C’est devenu un rituel : comme à chaque fois qu’elles font leurs courses, cette mère de famille et sa fille déposent leurs bouteilles en plastique vides dans une machine adaptée. Une manière de sensibiliser très tôt au recyclage. En quelques secondes, les bouteilles sont broyées et transformées en paillettes que l’on retrouve dans une usine à Saint-Yorre (Allier). Le plastique est fondu et retransformé en petites billes réutilisées dans la fabrication des bouteilles. Après un long processus, on obtient une bouteille en matière recyclée à 100%.



Les industriels se tournent vers le carton ou l’ aluminium

Cette opération s’avère plus coûteuse que le plastique neuf : entre 20 à 30% plus cher. Mais les industriels n’ont pas le choix, car à partir de 2025, toutes les bouteilles devront contenir au moins 25% de plastique recyclé. Certains ont choisi d’opter pour d’autres alternatives comme le carton pour l’eau plate ou des canettes en aluminium pour l’eau gazeuse. Une bouteille en lin a même été conçue : elle est isotherme, compostable et plus légère que le verre. Le prix de ces nombreuses innovations devrait être répercuté et le consommateur risque de payer plus cher.