Quotidiennement, nous jetons nos bouteilles plastique sans vraiment savoir où elles vont. Pourtant, elles font partie des 10 déchets les plus retrouvés sur les plages, ce qui interroge sur leur circuit. Voilà ce qu'il se passe selon trois scénarios, du meilleur au moins bon.

La poubelle de tri

La bouteille jetée est conduite vers un centre de tri où elle séparée des autres matières puis regroupée avec d'autres emballages en PET (Polyéthylène Téréphtalate, un type de plastique). Elle part ensuite dans l'une des sept usines recyclant ce plastique, qui la broie et la lave. En 2016, 30 % du PET recyclé devenait de nouvelles bouteilles. Pour ça, on ajoute en moyenne trois quarts de plastique neuf. Sinon, le PET peut resservir dans le textile. Par exemple, 67 bouteilles recyclées servent à fabriquer une couette. Une tonne de PET recyclé représente 2 tonnes de CO2 économisées.

La poubelle "normale"

Aujourd'hui encore, plus de 4 bouteilles sur 10 ne sont pas recyclées. Mal jetées ou mal collectées, elles vont probablement finir incinérées (30 % d'entre elles) ou à la décharge (15 % d'entre elles).

Jetée dans la nature

Si elle est jetée dans la nature, une bouteille plastique va lentement se décomposer en morceaux de plus en plus petits. Ceux-ci se dispersent et se retrouvent dans les sols, les rivières et les océans. Là, ils risquent de blesser les animaux qui peuvent aussi les ingérer. Toute une chaîne alimentaire peut ainsi se retrouver contaminée par le plastique.