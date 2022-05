Concours Lépine : "On a trop peu de femmes", reconnaît la directrice du concours

"Depuis 121 ans de concours Lépine, on a beaucoup d'inventeurs, mais trop peu de femmes", reconnaît dimanche 8 mai sur franceinfo Barbara Dorey, directrice du concours Lépine, alors que la finale se tient ce dimanche soir à la Foire de Paris.

A la question "le concours Lépine est-il un monde d'hommes ?", elle répond "J'aimerais vous dire non, mais les faits nous prouvent le contraire". Au total, sur les 358 candidats en lice cette année, seules 8 inventrices concourent seules, à peine 2% sur le concours. "J'ose espérer que tout cela va évoluer", poursuit la directrice. "Nous y travaillons, nous faisons de la communication aussi vers les jeunes filles avec un partenaire qui s'appelle Les Ingénieuses, pour sensibiliser les jeunes filles à l'invention, précise-t-elle. Et on espère vraiment avoir de plus en plus de femmes qui inventent".

Cette année, 358 inventions sont présentées dans plusieurs catégories, dont une machine qui permet d'aller explorer son inconscient, du mobilier en carton ou encore des nouvelles tablettes pour personnes à mobilité réduite.