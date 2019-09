VIDEO. Prélèvement à la source : "Deux milliards d'euros supplémentaires" dans les caisses de l’Etat, annonce Gérald Darmanin

La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu a permis à l'Etat de recueillir "deux milliards d'euros supplémentaires dans les caisses (...) sans augmenter le taux d'impôt des Français", a affirmé sur France Inter Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, mercredi 25 septembre.

0,1 % du PIB de la France

"Cette réforme a été réussie par les agents du ministère des Finances publiques, et ce ne sera pas un milliard de plus [dans les caisses de l'Etat], ce sera deux ! C'est une très bonne nouvelle, et ce sans augmenter le taux d'impôt des Français", a poursuivi Gérald Darmanin.

"On a fait une réforme qui fait rentrer plus d'argent dans les caisses de l'Etat", a ajouté le ministre de l'Action et des Comptes publics, expliquant que les deux milliards d'euros provenaient d'un meilleur recouvrement de l'impôt, auprès de ceux "qui auraient dû payer l'impôt mais qui fraudaient, ou qui étaient phobiques administratifs." Ces deux milliards d'euros supplémentaires représentent 0,1 % du PIB de la France, c'est-à-dire "beaucoup, beaucoup d'argent", a conclu Gérald Darmanin