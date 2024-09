Hausses d’impôts : Quelles sont les entreprises concernées ?

Pour réduire son déficit, l’État français souhaite se tourner vers les grandes entreprises, celles qui font plus d’un milliard de chiffre d'affaires. Elles sont environ 350 et le gouvernement espère récolter huit milliards d’euros supplémentaires.

Où chercher les milliards d’euros manquants pour remplir les caisses du pays ? Le gouvernement français pense avoir trouvé une piste : faire payer les entreprises les plus riches. Cela représente environ 350 compagnies qui réalisent plus d’un milliard d’euros de chiffre d'affaires et leur taux d’imposition pourrait passer de 25 à 33 %. Une entreprise paierait, par exemple, près de 3 milliards d’euros alors que d’autres entreprises pourraient être taxées de 29 millions d’euros. Cet écart s’explique par les différences entre les chiffres d’affaires des diverses entreprises. Car c’est sur les bénéfices réalisés qu’est calculé l'impôt : “Est-ce qu'au-delà d’un milliard, toutes les entreprises réalisent du bénéfice ? Est-ce que le bénéfice c’est la même chose que le chiffre d’affaires ? Évidemment non. On peut vendre cinq milliards de produits et être déficitaire”, explique un fiscaliste.

Des impôts optimisés par les grandes entreprises

Il y a des entreprises qui réalisent peu de bénéfices et d’autres beaucoup mais elles en font à l’étranger. Aujourd’hui, les grandes entreprises internationales paient donc moins d’impôts en France et pratiquent ce qu’on appelle de l’optimisation fiscale. Malgré cela, le gouvernement espère récupérer huit milliards d’euros pour renflouer les caisses de l’État.

