Reportage "C'est une autre manière d'utiliser son logement" : à quoi va ressembler le premier immeuble sans chauffage ni climatisation à Lyon ?

Un bâtiment vertueux. L'immeuble "22 26" ne nécessitera ni chauffage ni climatisation et se maintiendra à une température entre 22 et 26 degrés en toute saison. C'est la promesse du promoteur immobilier Nexity qui présentait jeudi 12 septembre son projet à Lyon, dans le quartier de la Confluence. Ce type de bâtiment existe déjà en Autriche, mais c'est le premier en France. Il s'agit d'architecture bioclimatique et les occupants vont devoir apprendre à vivre avec.

De l'extérieur, les briques en terre cuite qui entourent le bâtiment sont bien visibles. Ces briques à alvéoles vont capturer l'air et assurer l'isolation. Ce bâtiment dit "22-26" est présenté par Mathieu Blot de Nexity : "L'inertie est apportée dans le bâtiment par des doubles murs en brique. À côté des fenêtres, on a des petits volets qui vont s'ouvrir et se fermer tout doucement pour garantir un air de qualité dans le logement et en même temps limiter les apports d'air qui sont un peu l'ennemi quand on veut maîtriser la température à l'intérieur des bâtiments."

Un immeuble écologique et économique

Les concepts ancestraux sont combinés à la technologie. "C'est un capteur par pièce, un ordinateur et une tablette dans chaque pièce, explique Mathias Bernhardt, architecte de l'agence Baumschlager Eberle. On appuie dessus, la fenêtre s'ouvre et au bout d'un quart d'heure, l'ordinateur reprend le contrôle. Soit il maintient la fenêtre ouverte s'il y a besoin, soit il la ferme."

L'immeuble "22 26" (ici en rouge au centre), qui ne nécessitera ni chauffage ni climatisation, sera haut de six étages et accueillera 24 logements. (MATHILDE IMBERTY / FRANCEINFO)

Le promoteur a quand même prévu de relier les logements au chauffage urbain en cas de mauvais usage du système par ses occupants, qui seront formés."C'est une autre manière d'utiliser son logement", souligne Mathieu Blot de Nexity. Et de glisser :



"Il va falloir ne pas ouvrir les fenêtres alors qu'on pourrait en avoir envie et laisser les automatismes se faire." Mathieu Blot de Nexity

Et les occupants réaliseront des économies, c'est l'objectif premier. "On est à moins de 9 KWh par m² par an, précise l'architecte Mathias Bernhardt, on réduit 4 à 5 fois le coût sur cette partie-là." Et d'ailleurs, les 24 logements ont été vendus en bail réel solidaire à des ménages modestes pour qu'ils puissent accéder à la propriété dans une ville, Lyon, sous tension immobilière. Un autre bâtiment sur le même modèle va être construit à La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine.