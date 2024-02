Logement : le montant des crédits immobiliers chute à nouveau, à son plus bas niveau depuis 2015

L'octroi de crédits immobilier est au plus bas depuis huit ans. Selon la Banque de France, le montant de nouveaux crédits à l'habitat accordés en 2023 à des particuliers s'élève à 129,5 milliards d'euros, soit son niveau le plus bas depuis 2015.

Bien que les taux d'intérêt des prêts immobiliers commencent à se stabiliser, ils tournent aujourd'hui en moyenne autour de 4% et ont triplé voire quadruplé en deux ans. Ensuite, les banques semblent être frileuses à accorder de nouveaux prêts et les ménages sont moins enclins à emprunter. Le tout, dans un contexte où les salaires augmentent peu et que les prix de l'immobilier ne baissent pas beaucoup.

La pire chute depuis 50 ans

Près de 129,5 milliards d'euros de nouveaux crédits ont donc été octroyés en 2023, dont 8 milliards en décembre. On est très loin des plus de 20 milliards mensuels d'avril ou mai 2022. Reflet de la crise du secteur, le nombre de délivrances de permis de construire a dégringolé l'an dernier de 23,7% sur un an, tout comme le nombre de ventes dans l'ancien, qui lui a chuté de 22%.

Aujourd’hui, les taux se stabilisent mais cette chute est la pire depuis 50 ans selon la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM). Elle devrait d'ailleurs se prolonger cette année, puisque la FNAIM prévoit un recul de 10% des ventes.