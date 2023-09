Logement : le ministre veut "modifier les critères" du prêt à taux zéro pour permettre à plus de personnes d'y accéder

Le ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete, souhaite assouplir certains critères "pour permettre à plus de personnes dans les zones très tendues de pouvoir accéder au prêt à taux zéro" et devenir propriétaires.

"On va rouvrir le prêt à taux zéro aux sites en réindustrialisation qui ont besoin de beaucoup de logements", annonce le ministre délégué chargé du Logement Patrice Vergriete, mardi 12 septembre sur franceinfo. "Les critères du Prêt à taux zéro (PTZ) ne permettent pas aux classes moyennes de pouvoir accéder" à la propriété, explique le ministre. "On est en train de regarder si on peut modifier ces critères pour permettre à plus de personnes dans ces zones très tendues de pouvoir accéder au prêt à taux zéro", ajoute-t-il.

"Il faut assumer le fait qu'on ne doit pas construire partout en France", pointe-t-il. "Il faut travailler sur les logements vacants", a-t-il suggéré. "Dans les centres-villes anciens, il n'y a pas besoin de constructions neuves, on a besoin de transformer les logements qui existent, c'est là qu'on a le prêt à taux zéro", a plaidé Patrice Vergriete.