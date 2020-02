Immobilier : pourquoi certains ménages peineront à emprunter en 2020

Emprunter pour acheter un bien immobilier pourrait être plus compliqué en 2020 pour certains. Selon une étude, 100 à 135 000 foyers seraient désormais exclus du marché immobilier. En cause, les mesures de restrictions souhaitées par le Haut Conseil de stabilité financière pour limiter l'endettement des ménages : un crédit ne doit pas dépasser 25 ans et doit représenter 3% maximum d'endettement.

Les jeunes, premiers impactés par ces restrictions

Ce nouveau système devrait ainsi impacter majoritairement les jeunes, selon Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.com. "On voit déjà des refus dans les dossiers qu'on présente aux banques notamment sur la durée de 25 ans, avec des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'apport, qui n'ont pas d'épargne", explique le spécialiste du crédit. En 2019, 1,3 million de prêts ont été accordés, une année record.

