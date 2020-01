Le gouvernement vise au moins 400 000 nouveaux logements en 2020

Le ministre du Logement, Julien Denormandie, l'a assuré, vendredi, sur CNews.

Le gouvernement table sur la création d'au moins 400 000 logements cette année en France, soit à peu près le niveau observé en 2019. C'est ce qu'a assuré le ministre du Logement, Julien Denormandie, vendredi 31 janvier, sur CNews.

L'an dernier, selon les chiffres annoncés par l'exécutif, le nombre de logements mis en chantier a légèrement baissé, à 410 300, malgré une nette amélioration en fin d'année. Il s'agit de la deuxième année consécutive de recul, ce que les acteurs immobiliers mettent largement sur le compte de la timidité des élus locaux à octroyer des permis à l'approche des élections municipales. Mais le gouvernement préfère insister sur le fait que ce niveau reste solide par rapport à la moyenne des cinq dernières années. L'objectif pour 2020, "c'est de se maintenir à des niveaux aussi hauts, au-dessus de 400 000", a déclaré Julien Denormandie.

Le ministre a notamment jugé que la création de logements neufs serait encouragée par l'assouplissement du code de la construction engagé depuis le début du quinquennat et entériné par ordonnance cette semaine. Cette simplification doit permettre aux constructeurs de contourner des règles complexes et contraignantes à condition de prouver que leurs futurs bâtiments respectent des objectifs plus généraux.