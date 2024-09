Immobilier : pourquoi la baisse des taux directeurs de la BCE est une bonne nouvelle

Jeudi 12 septembre, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une nouvelle baisse de son taux directeur de 0,25 point. Une bonne nouvelle pour les Français, explique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du JT de 20h.

La baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) est une bonne nouvelle puisque nous allons pouvoir emprunter moins cher. "En décembre dernier, le taux moyen pour un emprunt sur 20 ans était monté jusqu'à 4,45 %", explique Jean-Paul Chapel sur France 2, jeudi 12 septembre. "Aujourd'hui, on est à 3,55 %, et ce n'est pas fini. Les professionnels tablent sur un taux à 3,20 % d'ici la fin de l'année", poursuit le journaliste.

Une décision un peu tardive

"L'argent que la banque vous prête, elle l'emprunte elle-même à la BCE, et son taux baisse. On était à 4 % en septembre 2023, et on est à 3,5 % en septembre 2024", détaille Jean-Paul Chapel. "Quand l'argent est moins cher, votre banque peut répercuter une partie de cette baisse à ses clients", ajoute-t-il. Cette bonne nouvelle arrive toutefois un peu tard. "À la BCE, les gouverneurs sont partagés depuis de longs mois entre, d'un côté, soutenir la croissance en baissant les taux et, de l'autre côté, lutter contre l'inflation en maintenant des taux élevés. Jusqu'à présent, ils ont préféré la deuxième option", conclut-t-il.

Parmi nos Sources :

Meilleurs taux.com

Banque centrale européenne

Liste non exhaustive.