Immobilier : les factures des copropriétés en forte augmentation

Les charges de copropriété augmentent très fortement en France. "C’était dans les 100, 120 euros, et on est passé à 250" déplore un usager. La flambée des prix du gaz est l’un des facteurs principaux à cette augmentation. Ainsi, dans un immeuble parisien, la facture est passée de 25 000 à 60 000 euros. Cette forte hausse de prix provoque donc une inflation des charges de copropriété.



Une aide de l’État insuffisante

Malgré le bouclier tarifaire mis en place par l’État, les factures ont explosé. "On va toucher globalement 17 000 ou 18 000 euros de bouclier tarifaire, c’est à dire à peine la moitié de l’augmentation", explique Olivier Safar, gestionnaire de copropriété et président de l’UNIS Île-de-France. Pour tous, cette aide est jugée insuffisante. Des défauts de paiements sont redoutés, ce qui pourrait empêcher les copropriétés de financer des travaux ou des rénovations, et même de payer les salaires de la gardienne des immeubles.