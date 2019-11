VIDEO. "J'étais complètement paumé" : sans-abri, Kenny raconte son premier jour à Paris

"Quand je croise les gens dans la rue, j'ai pas forcément envie qu'ils sachent que je dors dehors. J'ai pas envie qu'ils me jugent."

Placé à l'aide sociale à l'enfance alors qu'il avait trois ans, Kenny n'a pas connu sa famille. Après une pénible expérience au sein d'un foyer, il décide de quitter Le Havre pour Paris, où il y passera sa première nuit dans la rue. "J’étais dans une famille d’accueil de laquelle ils m'ont enlevé pour me mettre dans un foyer (…) ce foyer, je ne m'y plaisais pas du tout", raconte Kenny.

Il a alors 14 ans lorsqu'il arrive dans la capitale française. Sans argent. "J'étais complètement paumé", souffle-t-il. Après la recherche hasardeuse d’un endroit où dormir, il finit par s'installer dans un parking proche de l'Hôtel de ville : "Quand je me réveille de ma première nuit dans ce parking, j'ai une grosse appréhension, je connais pas le quartier, je connais pas les gens qui le fréquentent."

C'est comme une dépendance, en fait, la rue. Kenny, ancien sans-abri à Brut.

Kenny s'est finalement fait sa place dans le quartier des Halles et y a enchaîné les rencontres jusqu'à intégrer un groupe. "Les personnes que tu rencontres, elles deviennent ta famille", résume sans détour l'ancien sans-abri. Aujourd'hui, Kenny travaille et vit dans un logement mais les 17 années passées à la rue ont laissé des traces. Dormir à proximité d'autres personnes, se réveiller dans le brouhaha de la foule… Il décrit une forme de "dépendance" à cet environnement auquel il s'était familiarisé. "Ça m'est encore arrivé de dormir dehors et de laisser cet appartement vide avec le lit vide", confie Kenny.

Les associations qui viennent en aide aux SDF estiment qu'ils sont 200 000 en France, hommes, femmes et enfants.