L'Hôtel de Ville de Paris bientôt ouvert aux femmes sans-abri : "90% des femmes SDF ont subi des violences", selon Ian Brossat

Cinquante femmes sans-abri pourront être accueillies toutes les nuits dans un centre d'hébergement, dans l'Hôtel de Ville de la capitale, a expliqué dimanche sur franceinfo Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris.

La majorité des femmes SDF ont subi des violences dans la rue et nombreuses sont celles qui redoutent les centres d'hébergement mixtes. C'est pourquoi elles auront leur propre centre d'hébergement cet hiver au sein de l'Hôtel de Ville de Paris, a expliqué, dimanche 14 octobre sur franceinfo Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, en charge du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement d'urgence.

"Nous avons effectivement décidé de créer un centre d'hébergement dans l'Hôtel de Ville pour accueillir des femmes sans-abri. Cinquante femmes sans-abri pourront y être hébergées toutes les nuits", précise Ian Brossat. Le centre sera créé dans le salon des Prévôts et celui des Tapisseries, à l'intérieur de l'Hôtel de Ville.

12% des personnes sans-abri sont des femmes

"On l'oublie parfois, ajoute l'adjoint, mais 12% des personnes sans-abri sont des femmes. Elles ont souvent des craintes à entrer dans un centre généraliste. 90% des femmes SDF ont subi des violences et donc il est tout à fait compréhensible qu'elles aient un certain nombre d'appréhensions."

Environ 3 000 personnes sont sans-abri à Paris, d'après le recensement effectué par la mairie en février dernier. Anne Hidalgo s'est engagée à créer 1 500 places : 800 d'entre elles ont déjà été créées, 700 ouvriront d'ici à début 2019, a expliqué la maire dans un entretien au Journal du Dimanche.