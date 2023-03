"Je ne peux pas laisser toutes ces saletés ici" : dans les rues de Paris, face à la grève des éboueurs, des concierges d'immeubles s'organisent

Malgré l'accumulation de déchets dans les rues de Paris, les concierges tentent de garder propre le bas de leurs immeubles.

Rue du Ranelagh, dans le XVIe arrondissement de Paris, les poubelles s'entassent, mais elles sont à peu près rangées, alignées. On peut marcher sur le trottoir et ça ne déborde pas sur la route. Rosalia, gardienne d'immeuble, veille à ce que la rue reste propre. "J'ai tout nettoyé et j'ai correctement rangé les sacs poubelles", explique celle qui en plus de son emploi de concierge, se transforme en éboueuse, "je n'ai pas le choix, je ne peux pas laisser toutes ces saletés ici" justifie Rosalia. Au contact de saleté, "on risque d'attraper des microbes, dit-elle.

"Je mets un masque, parce qu'on ne peut même pas respirer. Ça commence à sentir." Rosalia, concierge rue du Ranelagh dans le XVIe arrondissement de Paris à franceinfo

"J'ai des gros gants spéciaux, reprend cette concierge. J'ai tout ramassé." Les poubelles continuent de s'accumuler dans les rues de Paris, les éboueurs et les employés de certaines usines d'incinération sont toujours en grève contre la réforme des retraites. Mercredi 15 mars, 7000 tonnes de déchets s'accumulent sur les trottoirs de la capitale.

Pédagogie et solidarité entre les habitants

Dans l'immeuble d'en face, de l'autre côté de la rue. Marie, gardienne elle aussi, ne peut pas imaginer rester sans rien faire. "C'est très important pour moi que ce soit propre. Psychologiquement, je ne supporte pas de voir des choses sales devant ma porte", assure la gardienne qui fait de la pédagogie avec les habitants. "Je demande que soient bien rangées et bien fermées les poubelles. Il faut prendre un gros sac et tout mettre dedans pour qu'il n'y ait rien qui traîne sur le trottoir, sinon cela fait venir les souris."

Marie fait appel à la solidarité des habitants et leur demande de l'aider à sortir les sacs poubelles dehors, en l'absence de place dans les conteneurs en plastique. "C'est beaucoup de sacs, et c'est beaucoup de travail, mais ils le font gentiment, il n'y a pas de problèmes". Une stratégie qui fonctionne, "c'est un petit peu mieux organisé que dans certains autres quartiers", constate cette habitante. "Les déchets ne sont pas par terre mais emballés". "J'ai vu des gardiens utiliser de grands sacs poubelles", remarque une autre riveraine, qui essaie de ne pas encombrer la rue, "chez moi je fais attention à ne pas trop descendre nos poubelles mais ça a ses limites".

Ces riverains du XVIe arrondissement espèrent l'intervention des sociétés privées de nettoyage qui gèrent une partie des arrondissements parisiens tout au long de l'année, pour en finir avec les poubelles qui débordent. La maire de Paris Anne Hidalgo a fait savoir par courrier qu'elle ne donnait pas suite à la demande de réquisition des éboueurs lancée par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.