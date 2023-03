Grève des éboueurs à Paris : la mairie assure ne pas avoir le pouvoir de réquisitionner les grévistes

Opposée à la réforme des retraites, la maire de Paris Anne Hidalgo soutient le mouvement social des éboueurs.

En pleine grève des éboueurs parisiens, la mairie de Paris et le ministère de l'Intérieur se renvoient la balle. Alors que le gouvernement réclame une réquisition des personnels grévistes, la mairie de Paris rétorque ce mercredi qu'elle n'a pas le pouvoir de le faire, a appris franceinfo auprès de l'entourage de la maire socialiste Anne Hidalgo.

Mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner des moyens pour évacuer les milliers de tonnes d'ordures accumulées sur les trottoirs de la capitale. Selon l'entourage d'Anne Hidalgo, la municipalité n'a pour l'heure pas encore reçu de demande de la part de l'État. L'ancienne candidate socialiste à l'élection présidentielle soutient de toute façon qu'elle n'a pas le pouvoir de réquisitionner les éboueurs, et qu'elle n'a pas l'intention non plus de demander à l'Etat d'agir en ce sens.

>>Réforme des retraites : le gouvernement accuse Anne Hidalgo d'"imposer" aux Parisiens l'accumulation des poubelles

Opposée à la réforme des retraites, Anne Hidalgo soutient en effet le mouvement social des éboueurs entamé depuis une semaine. Lors d'une conversation téléphonique avec Gérald Darmanin mardi, la maire de Paris a conseillé au ministre de l'Intérieur de privilégier le dialogue plutôt que de passer en force, selon les informations de franceinfo.