Réforme des retraites : le marché de Rungis impacté par les grèves

Parmi les secteurs impactés par les grèves contre la réforme des retraites prônée par le gouvernement d'Édouard Philippe : celui des fruits et légumes. Les clients du marché de Rungis (Val-de-Marne) sont en effet à la traîne par rapport aux autres années pour acheter ces denrées fragiles. "On sait très bien que pour le mois de décembre on est normalement sur une augmentation de 25 à 30%, mais là on essaye d'équilibrer pour rester sur un mois normal", confirme Fatima Guillou, grossiste de fruits et légumes au sein du marché.

Les espoirs fondés sur le grand rush de Noël

Beaucoup de clients vont arriver très tôt sur le marché pour éviter d'être pris dans les bouchons et vont partir un peu plus tôt pour les mêmes raisons. À Rungis, tous les espoirs sont fondés sur le grand rush de Noël, attendu le week-end prochain.

