Grève du mercredi 8 janvier à la RATP : trafic toujours "très perturbé", à la veille d'une importante journée de mobilisation

Aucune ligne de métro ne sera totalement fermée mercredi.

Pas de changement sur le réseau RATP. La journée du mercredi 8 janvier s'annonce toujours compliquée pour les usagers des transports en Ile-de-France, en raison de la grève contre la réforme des retraites. Selon la direction de la RATP, le trafic sera toujours "très perturbé", même si aucune ligne de métro ne sera totalement fermée.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 8 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/HTH7gaUIn8 — Service client RATP (@ClientsRATP) January 7, 2020

Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que sur les tramways 2, 5 et 8. Pour le reste, des trains ne circuleront qu'aux heures de pointe sur les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9, 10 et 11. Sur les lignes 6 et 12, les trains ne circuleront qu'en fin d'après-midi, entre 16h30 et 19h30, avec plusieurs stations fermées.

La situation risque de se compliquer jeudi. La RATP annonce que "compte tenu de la journée nationale de mobilisation interprofessionnelle, l'offre de transport devrait être en baisse".