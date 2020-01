Grève du mardi 7 janvier à la RATP : aucune ligne ne sera totalement fermée, mais le trafic restera "très perturbé"

La RATP invite les voyageurs qui le peuvent à "différer leurs déplacements ou à privilégier un autre mode de transport" que le métro, à cause du "risque de saturation" aux heures de pointe.

La grève contre la réforme des retraites se poursuit, et ses conséquences sur les transports en commun d'Ile-de-France également. La RATP annonce, lundi 6 janvier, un trafic encore "très perturbé" pour la journée du mardi 7 janvier. Elle craint une "saturation" du réseau aux heures de pointe et conseille aux usagers qui le peuvent de différer leurs déplacements en métro.

Comme lundi, aucune ligne de métro (ni de tram ou de RER) ne restera fermée toute la journée. Mais seules les deux lignes automatiques, la 1 et la 14, assureront un service normal, les autres ne circulant qu'aux heures de pointe, avec un nombre de trains restreint. Il en sera de même pour les RER A et B.

[Mouvement Social]⚠️Le 7 janvier, le trafic #RATP sera très perturbé, priorisant les heures de pointes du matin et du soir avec toutes les lignes de métro ouvertes. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. pic.twitter.com/JEHqKFjO8E — RATP Group (@RATPgroup) January 6, 2020

Les lignes 3, 3 bis, 5, 6, 12 et 13 ne circuleront cependant que sur une partie de leur parcours habituel. La ligne 13 ne circulera que le matin, la 6 et la 12 qu'en fin de journée et la 3 bis uniquement l'après-midi.

En revanche, le trafic sera "quasi normal" sur les lignes de tramway, et deux bus sur trois circuleront en moyenne.