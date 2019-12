Grève du 5 décembre : Lyon, Marseille, Bordeaux… Retrouvez les prévisions de trafic dans les grandes villes

Franceinfo fait le point sur les perturbations attendues dans les transports des grandes villes de métropole pour la journée du 5 décembre.

Gouvernement et syndicats français entament à partir du jeudi 5 décembre un bras de fer sur l'avenir du système de retraites. La journée de grèves et de manifestations est annoncée comme massive, à l'instar de la mobilisation de 1995, qui avait fait plier l'exécutif. Franceinfo fait le point, mardi 3 décembre, sur l'ampleur des mobilisations prévues dans les transports des grandes métropoles.

A Bordeaux

• Pour les TGV : seulement six TGV (trois allers-retours) directs sont programmés entre Bordeaux et Paris, note 20 Minutes.

• Pour les TER : aucun TER ne circulera en Gironde sur le réseau et 300 bus de substitution seront prévus, relate Sud Ouest.

• Pour les tramways et bus : à Bordeaux, le préavis de grève concerne également les trams et bus de l'agglomération. Les trois lignes de tram A, B et C circuleront uniquement de 6h30 à 20h30 avec une fréquence de 15 minutes.

Une quarantaine de lignes de bus ne circuleront pas du tout. Parmi elles, les Lianes 2, 4, 6, 8, 11, 15 et les lignes 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 64, 67, 73, 80, 81, 87, 94, 95, 96. Les Lignes de nuit TBNight (nuit du jeudi à vendredi) 50, 51, 52, 54, 55, 57 et les navettes du centre-ville et Arena ne fonctionneront pas non plus, détaille France 3.

En revanche, les BatCub circuleront normalement, détaille le transporteur de la métropole bordelaise TBM.

A Lille

• Pour les TGV : un TGV sur six sur l’axe Paris-Lille sera prévu. Aucun intersecteur (Lille-Marseille, Lille-Rennes...) ne sera assuré. Un Eurostar sur deux et deux Thalys sur trois sont annoncés.

• Pour les TER : seuls quelques dizaines de TER sur 1 300 sont prévus dans les Hauts-de-France, selon La Voix du Nord. Soixante-dix cars de substitution sont prévus.

• Pour les métro, bus et tramway : la ligne 1 du métro circulera avec une plus faible fréquence qu'à l'accoutumée : comptez une rame toutes les 2 à 3 minutes, relève France 3 Hauts-de-France. La ligne 2 ne circulera pas du tout. Certaines lignes de bus ne circuleront pas, comme les lignes 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, Z6 et MWR de la Navette du Vieux Lille.



Les deux lignes de tramway circuleront avec une fréquence de passage plus faible : un tramway toutes les 15 minutes sur le tronc commun allant de la gare Lille-Flandres à Croisé Laroche. Pour les branches allant jusqu'à Roubaix et Tourcoing, comptez 30 minutes, comme le dimanche.

A Lyon

• Pour les TGV : un TGV sur sept circulera en moyenne. Au total, trois allers-retours sur 22 sont prévus entre Paris et Lyon, deux allers-retours sur 15 entre Lyon et Marseille, et deux allers-retours sur 10 entre Lyon et Montpellier.

• Pour les TER : dès mercredi 4 décembre après 19 heures, 2 TER sur 3 en moyenne sont prévus en région Rhône-Alpes, précise Le Progrès. Le trafic sera quasi normal pour les TGV. Pour le 5 décembre, un TER sur 20 est prévu en moyenne, 613 autocars de substitution seront mis en place dans la région.

• Pour les métro, bus et tramways : les réseaux métro, tramway et funiculaire circuleront normalement, selon Lyon Capitale. Seuls les bus circuleront avec une fréquence allégée, dont le détail sera disponible sur tcl.fr dès le 4 décembre au matin. D'ores et déjà, les lignes C15E, 17, 34 , S2, S4, S9, S11, S12, S15 et N1 ne circuleront pas.

A Strasbourg

• Pour les TGV : sur le trajet Strasbourg-Paris en TGV Inoui, un aller le matin et un retour le soir seront assurés le 5 décembre. Pour le même trajet en TGV Ouigo un aller le matin et un retour en fin de journée. Le Lyria (Paris-Mulhouse-Bâle) assurera un aller le matin et un retour le soir.

• Pour les TER : en Alsace, les seules liaisons TER maintenues sont Strasbourg-Bâle et Saverne-Strasbourg, note France Bleu Bas-Rhin. Sur les TER 200 (Strasbourg-Bâle), trois allers le matin et trois retours le soir du 5 décembre seront assurés. Sur la liaison Saverne-Strasbourg, un aller le matin et un retour le soir sont prévus.

• Pour les bus et tramways : sur le réseau de la Compagnie des transports strasbourgeois, huit lignes de bus ne fonctionneront pas du tout (10, 14, 15, 19, 29, 30, 50 et 70), pas plus que les lignes de tramway C, D, E et F, détaille Rue89 Strasbourg.

Seules les lignes A et B circuleront entre 6 heures et 20 heures, avec une fréquence d’une rame toutes les 20 minutes (ligne A) ou 25 minutes (ligne B). Au total, 17 lignes fonctionneront normalement (12, 22, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 60, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75 et 76) ainsi que les services de bus de nuit (N1, N2, N3), Flex’hop, les taxisbus et la navette Robertsau et Lingolsheim-Illkirch.De plus, 12 autres lignes (G, L1, L3, L6, 2, 4, 13, 17, 24, 40, 57, 67) seront fortement perturbées et ne fonctionneront qu’entre 6 heures et 20 heures.

A Marseille

• Pour les TGV : deux allers et retours sont prévus entre Marseille et Paris ainsi qu'entre Marseille et Lyon.



• Pour les TER : le trafic sera fortement perturbé sur le réseau de TER. Pour Marseille-Aix: aucun train, desserte restreinte par autocar. Marseille-Lyon: aucun train, desserte restreinte par autocar. Marseille-Montpellier: aucune circulation. Marseille-Briançon: aucun train, desserte restreinte par autocar. Grenoble-Gap : aucun train, desserte restreinte par autocar. Marseille-Nice : aucune circulation, détaille France Bleu.



• Pour les métros : la fréquence des métros sera perturbée avec un métro prévu toutes les 11 minutes à 8 heures, toutes les 9 minutes à 12 heures et toutes les 7 minutes à 17 heures sur la ligne 1.

Sur la ligne 2, prévoir une rame toutes les 8 minutes à 8 heures, toutes les 11 minutes à 12 heures et toutes les 8 minutes à 17 heures. Le détail des prévisions est à retrouver sur le site de l'opérateur de transports marseillais RTM.

A Rennes

• Pour les TGV : la SNCF Bretagne prévoit un train sur dix en moyenne à raison de trois TGV aller-retour entre Rennes et Paris : Rennes 7h03-Paris 8h47 ; Rennes 15h35-Paris 17h04 ; Rennes 18h35-Paris 20h04, et Paris 8h57-Rennes 10h25 ; Paris 15h57-Rennes 17h25 ; Paris 19h14-Rennes 21h07, relève France 3 Bretagne.



• Pour les TER : seul un TER sur cinq circulera, soit 12 trains TER : trois allers-retours Rennes-Vitré-Laval et trois allers-retours Rennes-Messac-Guipry. Par ailleurs, 10 cars TER assureront des allers-retours entre Carhaix, Guingamp et Paimpol.

• Pour les métros, bus et tramways : à Rennes, l'opérateur de transports Star prévoit des perturbations sur son réseau de bus. Les lignes de bus qui resteront à l'arrêt seront les lignes 31, 32, 34, 36, 40, 41, 150, 153, 157, 159, 203, 207 et Ker Lann Express. Des lignes circuleront de 6h30 à 21 heures, mais seront tout de même perturbées, parmi lesquelles le C1, C2, C3, C4, C5, C6, 9, 11, 12, 13, 14, 50, 51/151, 52/152, 54/154, 55/155, 62/162, 59, 64/164, 65/165.

Toutes les autres lignes de bus et le métro A circuleront normalement. Les navettes Trans Musicales seront assurées.