Grève du 17 décembre : les personnels de l'hôpital mobilisés

Ils sont venus clamer une nouvelle fois leurs revendications. Mardi 17 décembre, plusieurs manifestations étaient organisées à Paris et en province. Dans les cortèges, on trouvait des cheminots, des salariés de la RATP, des enseignants mais aussi des médecins, des infirmiers et des aides-soignants. Les personnels de l'hôpital étaient mobilisés. La rallonge budgétaire d'un milliard et demi annoncée le mois dernier n'est pas suffisante à leurs yeux.

"Les difficultés vont croissantes"

900 médecins se disent même prêts à poser leur démission administrative. Ils ont ressorti pancartes et slogans pour cette nouvelle manifestation. Ils menacent de démissionner s'ils n'obtiennent pas d'autres moyens pour améliorer leurs conditions de travail. Parmi eux, un chef de service de réanimation de l'hôpital Robert-Debré à Paris. "Les difficultés vont croissantes depuis plusieurs années avec des fermetures de lits, des personnels qui ne veulent plus aller travailler à l'hôpital surtout des petits personnels avec les plus bas salaires de la fonction publique hospitalière", regrette-t-il.

