Réforme des retraites : le point sur les manifestations région par région

Les syndicats appellent à défiler dans les rues ce mardi contre la réforme des retraites.

Nouvelle journée de manifestations en France contre la réforme des retraites. La mobilisation pourrait être importante mardi 17 décembre alors que les syndicats sont invités dès mercredi à Matignon pour des discussions afin de trouver le chemin d'une sortie de crise avant Noël. Le cortège parisien s'élancera dans l'après-midi, en attendant, franceinfo vous propose de faire le point sur la mobilisation région par région avec le réseau France Bleu.

>>> Grève du 17 décembre : Manifestations, trafic perturbé dans les transports en commun... Suivez notre direct

Auvergne-Rhone-Alpes

En Savoie, les syndicalistes distribuent des tracts dans la zone industrielle de Bissy à Chambéry. La circulation est ralentie jusqu'à la voie rapide urbaine (VRU) et l'A43 dans le sens Lyon Chambéry. Une autre action est organisée au niveau de la barrière de péage sur l'A43. Trois cortèges sont annoncés : à 14 heures à Chambéry et Annecy, 13h30 à Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne et 17 heures à Sallanches et Thonon-Les-Bains. Les personnels hospitaliers se rassemblent à Chambéry et Annecy.



Bourgogne-Franche-Comté

En Franche-Comté, des centaines de personnes sont rassemblées devant la gare Viotte à Besançon. Un autre rendez-vous à 15h30 à Pontarlier.



Bretagne

Dans les Côtes-d’Armor, le trafic des bus était très perturbé à St-Brieuc mardi matin, des manifestants ont bloqué le dépôt des bus. Les bus circulent de nouveau mais le réseau sera très perturbé toute la journée. La manifestation est partie à 10h30 depuis la place de la Liberté.

En Ille-et-Vilaine, le dépôts des bus a été bloqué mardi matin. Le réseau STAR annonce que les lignes de bus desservant le centre-ville de Rennes sont déviées jusqu'à 14 heures environ. La préfecture conseille d'éviter le secteur cours des Alliés, boulevard Magenta, avenue Janvier, quais Zola/Lamennais, place de Bretagne, boulevard de la Liberté, rue d'Isly, où va passer le cortège.

Dans la Drôme, près de 200 personnes défilent dans les rues de Romans-sur-Isère. Une quarantaine de personnes distribuent des tracts à la sortie Montélimar Sud de l'autoroute A7, sans gêne à la circulation. D'autres manifestations sont prévus à Valence, Montélimar. Selon le SNUIPP-FSU au moins 63 écoles sont fermées en Ardèche

En Ardèche, la manifestation a débuté à Privas. D'autres sont prévus à Tournon, Aubenas, Annonay et Cheylard. Selon le SNUIPP-FSU, au moins 48 écoles dans la Drôme.

En Isère, plusieurs milliers de manifestants défilent dans les rues de Grenoble.

Dans la Loire, début de la manifestation à Saint-Étienne.

Centre-Val de Loire

Dans le Cher, des rassemblements ont lieu à Issoudun, Bourges, St-Florent-sur-Cher et Saint-Amand-Montrond et Vierzon. On compte 3 500 personnes dans les rues de Châteauroux selon la police, 5 000 selon les syndicats. Mardi matin, ils étaient une cinquantaine de manifestants à Déols, avec parmi eux quelques "gilets jaunes". Ils ont notamment affiché une banderole au-dessus de l'A20. L'accès à l'autoroute a été bloqué au niveau de l'échangeur 12.



En Indre-et-Loire, les manifestants sont nombreux place de la Liberté à Tours, avant le départ du cortège.

Île-de-France

À Paris, le cortège partira à 13h30 de République pour rejoindre Nation.



Normandie

Dans le Calvados, la manifestation est partie à Caen, les professionnels de santé rejoignent le cortège interprofessionnel en centre-ville.



En Seine-Maritime, les dépôts de bus ont été bloqués à Evreux mardi matin. Aucun bus n'a pu circuler. Des manifestants étaient également positionnés au niveau du rond-point du loup, à Canteleu. Des cortèges au Havre, à Rouen, Dieppe, Lillebonne et Eu.



Dans le Cotentin, les cheminots ont tronçonné un morceau de rail devant la gare de Cherbourg. Plusieurs centaines de personnes manifestent.



Nouvelle-Aquitaine

En Gironde, un défilé est prévu à 11h30 à Bordeaux. Un barrage filtrant est en cours près de l'aéroport de Bordeaux. Plusieurs centaines de manifestants bloquent le rectorat. Les avocats se rassemblent aussi à 11h15 devant le palais de justice.



Dans les Pyrénées-Atlantiques, tôt mardi matin, une petite centaine de manifestants bloquent les deux entrées du dépôt Chronobus à Bayonne. Plus aucun bus n'a pu sortir. La manifestation est partie à côté de la gare de Bayonne à 10h30.



En Dordogne, des milliers de personnes manifestent à Périgueux. Ils sont 5 000 personnes, selon la police. Deux autres manifestations sont organisées à 15 heures à Bergerac et à Sarlat.



Pays de la Loire

En Loire-Atlantique, la manifestation a démarré à 10h30. Des milliers de personnes sont présentes. Un seul cortège mais pas d'union syndicale pour cette nouvelle journée de mobilisation.



Dans la Sarthe, plusieurs centaines de personnes, dont des membres de la CFDT rassemblés au Mans.



Occitanie

Dans l'Hérault, la manifestation est partie à Montpellier.



Dans les Pyrénées-Orientales, le cortège est parti à Perpignan. Il y a plusieurs milliers de personnes.