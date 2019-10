SNCF : les départs en vacances fortement perturbés par les grèves

Un samedi noir pour la SNCF et pour les usagers. Tous les trains Ouigo sont annulés samedi 19 octobre, premier jour des vacances de la Toussaint. "Apparemment le train est supprimé. Mon fils part tout seul en Bretagne, et je ne sais pas quoi faire", explique un voyageur. Certains passagers anticipent les éventuels retards en partant plus tôt ou en s'organisant autrement.

La SNCF parle d'une grève "illégale"

Le trafic est perturbé partout en France. Aucune région n'est épargnée. Une réunion s'est tenue vendredi 18 octobre entre la direction de la SNCF et les syndicats. Mais, après cinq heures de négociation, aucun accord n'a été trouvé. Guillaume Pépy, PDG de la SNCF, a réagi ce matin, en parlant d'une grève "illégale". "Ce n'est pas admissible. C'est une grève surprise qui ne respecte pas la loi." Pour le moment, ni la direction ni les syndicats n'évoquent de possibles nouvelles négociations.

