DIRECT. Des cheminots font valoir leur droit de retrait, le trafic SNCF fortement perturbé

Ce qu'il faut savoir

Mauvaise surprise pour les usagers de la SNCF. Un "mouvement social inopiné" touche le trafic ferroviaire dans de nombreuses régions, vendredi 18 octobre, veille de départs pour les vacances de la Toussaint. Des cheminots ont fait valoir leur droit de retrait à la suite d'une collision entre un TER et un camion qui a fait 11 blessés, mercredi dans les Ardennes.

Le trafic des trains fortement perturbé en régions. De nombreuses perturbations et annulations de trains sont constatées dans les Hauts-de-France, les Pays de la Loire, l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Grand-Est, la Normandie, le Centre Val-de-Loire, la Bretagne, mais aussi en région parisienne. Aucun train régional (TER) ne circule ce matin dans les Alpes-Maritimes. Plusieurs TER sont supprimés en Occitanie, au départ de Toulouse-Matabiau, et dans les autres régions touchées par la grève.

L'Ile-de-France également concernée. En région parisienne, le trafic est fortement ralenti sur les RER et le Transilien. Dans le détail, sur le RER D, le trafic est fortement ralenti sur l'ensemble de la ligne jusqu'en fin de journée, avec de nombreux trains supprimés. Idem sur les lignes H, J, K, L et R. Concernant le RER A, le trafic est perturbé entre La Défense et Poissy, et La Défense et Cergy-le-Haut. Sur le RER B, le trafic est très perturbé entre Gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle ou Mitry-Claye.

Un trafic difficile à prévoir. Ce mouvement étant inopiné et ne nécessitant pas de préavis de grève, la SNCF peut difficilement prévoir le trafic. "Nous n'avons pas d'information en amont, donc nous découvrons les impacts trafic au compte-gouttes", indique-t-on en amont. La compagnie ferroviaire conseille aux usagers d'utiliser les outils d'information en ligne et de reporter si possible leur voyage.

Un droit de retrait lié à un accident. Des conducteurs font valoir leur droit de retrait à cause d'un accident survenu mercredi dans la région Grand-Est, à Saint-Pierre-sur-Vence, au sud de Charleville-Mézières (Ardennes). Un train a percuté un convoi exceptionnel à un passage à niveau, blessant légèrement onze personnes. Le conducteur, blessé à la jambe, était le seul agent à bord et a dû gérer la situation tout seul. D'après la CGT Cheminots, la sécurité de ne peut pas être assurée tant qu'il n'y aura pas de contrôleur à bord de tous les trains.

La direction reçoit les syndicats. Pour tenter de trouver une issue à ce mouvement social, une réunion de "concertation" entre les syndicats et la direction a été organisée ce vendredi matin au siège de la SNCF. La direction espère pouvoir aboutir à une amélioration de la situation à l'issue de cette réunion.

Le gouvernement dénonce une "instrumentalisation". "Dire que l'on opère un droit de retrait qui n'en est pas un, c'est pénaliser l'usager", a réagi le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, sur BFMTV. "On n'instrumentalise pas un événement de sécurité pour faire valoir une position politique. La CGT conteste que les conducteurs de trains soient seuls, c'est le cas depuis dix ans", assure-t-il.