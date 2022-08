Royaume-Uni : le principal port de fret britannique à l'arrêt avec la grève des dockers

Le principal port de fret britannique est à l'arrêt, lundi 22 août. Ici transitent habituellement 40 % des conteneurs du pays, notamment vers les supermarchés. Les dockers, grutiers et opérateurs ont rejoint dimanche le mouvement de grève qui traverse le Royaume-Uni. À Felixstowe (Royaume-Uni), c'est une première depuis 33 ans. "Nous voulons 10 % d'augmentation de salaire", ont scandé les manifestants. "Si on ne rattrape pas l'inflation maintenant, alors quand ?", s'interroge Charles Matthews, technicien au port de Felixstowe.

Les avocats rejoignent les rangs des grévistes

La semaine précédente, les trains, à l'échelle nationale et les métros londoniens, ont aussi été paralysés. La crise du coût de la vie touche de plus en plus de secteurs. La direction du port de Felixstowe estime que les demandes des dockers sont excessives, après avoir déjà proposé 8 % de hausse. Le principal syndicat du port a promis huit jours de grève. Les camions sont déjà moins nombreux à rouler, chez certains transporteurs. Les rangs des manifestants seront bientôt gonflés par les avocats d'Angleterre et du Pays de Galles, "rejoignant ainsi les postiers", indique le journaliste Matthieu Boisseau, alors que les enseignants et les soignants "menacent d'en faire de même".