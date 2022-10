RATP : la CGT appelle à une journée de grève mardi 18 octobre

Le syndicat réclame une revalorisation des salaires et défend le droit de grève.

Après les raffineries, les transports en commun ? La CGT RATP appelle à une journée de grève et de mobilisation en Ile-de-France mardi 18 octobre, assure à franceinfo Vincent Gautheron, secrétaire général du syndicat majoritaire. Il confirme ainsi une information de RTL.

"Nous nous mobilisons pour des revalorisations salariales, sur la question de la réforme des retraites et pour défendre le droit de grève, remis en cause par les décisions gouvernementales" de réquisitions du personnel dans des raffineries, précise Vincent Gautheron.

Cette annonce intervient alors que plusieurs syndicats se retrouvent ce jeudi en fin d'après-midi pour évoquer les termes d'un appel à une journée de grève et de manifestation interprofessionnelle la semaine prochaine pour défendre le droit de grève et les salaires. La CGT, FO, Solidaires, la FSU et l'Unsa ont prévu de participer à cette réunion.