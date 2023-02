Grève contre la réforme des retraites : le trafic sera perturbé à la SNCF et quasi-normal à la RATP pour la mobilisation du jeudi 16 février

Contrairement aux journées de mobilisation précédentes, où le trafic avait été fortement perturbé, le 16 février s'annonce quasi-normal sur l'ensemble du réseau de la RATP.

Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. La régie de transports francilienne a publié ses prévisions de trafic, mardi 14 février. Après des journées de trafic "très perturbé" lors des précédentes journées de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, les perturbations seront limitées dans les transports, jeudi 16 février. Le trafic sera "quasi normal à normal" dans le métro et légèrement perturbé sur le réseau RER, avec notamment deux trains sur trois sur le RER B. Côté SNCF, quatre TGV sur cinq circuleront en moyenne, près d'un Intercité sur 2, ainsi qu'un TER sur 2. Enfin, le trafic des trains en Ile-de-France oscillera entre un train sur deux et "normal", avance la société.

Dans les trains

• Quatre trains sur cinq en moyenne pour les TGV Inoui et les Ouigo. Dans le détail, le trafic sera "quasi-normal" sur les axes Nord, Est, Atlantique des TGV Inoui. Plus de deux trains sur trois rouleront sur l'axe Sud-Est et pour les Ouigo. Deux trains sur trois rouleront de province à province.

• Trafic perturbé pour les Lyria, les Intercités et le TER. Un train sur deux circulera en moyenne pour les Lyria et les TER. Près d'un Intercité sur deux circulera en journée, mais aucun dans la nuit de mercredi à jeudi.

• Trafic quasi normal pour l'Eurostar et le Thalys.

• Trafic perturbé pour les Transiliens. Le trafic sera normal pour le RER A, E, sur la ligne H, P et U. Deux trains sur trois rouleront sur le RER B, D, sur la ligne N et R. Enfin, deux trains sur trois circuleront sur le RER C, sur la ligne J et L.

Dans les transports en commun

Le trafic sera quasi-normal à normal sur toutes les lignes du métro, annonce la RATP. Il sera normal dans les bus, les tramways et le RER A. Seul le RER B sera perturbé avec deux trains sur trois en moyenne. L'interconnexion à la gare du Nord sera maintenue, précise la société.