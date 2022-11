Grève à la RATP : la moitié des lignes de métro seront à l'arrêt jeudi, les RER A et B fortement perturbés

Le jeudi noir se confirme à la RATP. La régie des transports parisiens a dévoilé, mardi 8 novembre, ses prévisions de trafic pour la journée de grève prévue jeudi. La circulation des métros et des RER sera "fortement perturbée" et celle des bus et tramways "perturbée", a-t-elle confirmé.

Dans le détail, la moitié des lignes de métro sera totalement à l'arrêt (2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12). Le trafic sera "fortement perturbé" sur "certaines" autres lignes, qui n'ouvriront que partiellement et seulement aux heures de pointe, entre 7 heures et 9h30 puis entre 16h30 et 19h30 (3, 4, 6, 7, 7bis, 9, 13). Les lignes automatiques 1 et 14 connaîtront un trafic normal "avec risque de saturation".

Sur les RER A, seul un train sur trois circulera en moyenne, dont un sur deux aux heures de pointe. Sur le RER B, un train sur deux roulera aux heures de forte fréquentation, contre un sur trois durant les heures creuses. Deux bus sur trois seront en circulation en moyenne, "avec certaines lignes très perturbées". Enfin, le trafic des tramways sera "quasi normal", à l'exception des lignes T2 et T5, qui connaîtront des perturbations plus importantes.

Cette journée de mobilisation était prévue de longue date à la RATP. Les initiateurs du mouvement réclament une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail, via des recrutements. L'appel à la grève a été relayé par tous les syndicats, qui avaient fixé un objectif clair : "zéro métro, zéro RER".