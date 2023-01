VRAI OU FAKE : les médecins français sont-ils moins bien rémunérés que leurs confrères européens ?

En grève, les médecins libéraux français revendiquent une hausse du prix de leur consultation. Sont-ils les moins bien lotis en Europe ?

L'une des revendications des médecins libéraux, en grève, est d'augmenter le montant de leur consultation de 25 à 50 euros. La consultation est de 40 à 70 euros au Portugal, de 75 euros en Allemagne, ou encore de 100 euros en Suisse. Mais se concentrer uniquement sur les prix des consultations peut s'avérer trompeur, car les systèmes de rémunération des médecins sont très différents d'un pays à l'autre.



Un supplément de 5 000 euros par an



En France, le médecin est principalement payé à l'acte, c'est-à-dire au nombre de consultations. Il a une rémunération supplémentaire s'il remplit des objectifs précis de santé publique. Ce supplément représente en moyenne près de 5 000 euros par an. Il est difficile de comparer cette rémunération avec celle des médecins ailleurs en Europe. Un médecin français gagne trois fois plus que le salaire moyen de son pays. Seuls les médecins allemands (4,4 fois plus) et britanniques (3,3) gagnent davantage.