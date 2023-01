Grève des médecins : le mouvement continue

La grève des médecins libéraux est reconduite jusqu’au 8 janvier. Ils réclament une hausse du tarif des consultations.

En sept ans de carrière, le docteur Gabrielle Hengy fait grève pour la première fois. Médecin généraliste dans le Lot, elle dit voir ses conditions de travail se dégrader. "On a beaucoup d’administratif à faire qui nous pèse alors qu’actuellement on a une surcharge de travail", précise Gabrielle Hengy. Avec leur grève, reconduite jusqu’au 8 janvier, les médecins libéraux réclament également une augmentation du tarif de base de la consultation. Il est actuellement fixé à 25 euros, mais certains syndicats demandent une revalorisation jusqu’à 50 euros.

Manifestation jeudi 5 janvier

"Si on ne fait rien, les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux ne s’installeront plus. Il est important de redonner du sens à notre métier, de redonner du temps clinique avec les patients", confie le docteur Pierre-Louis Helias, généraliste et représentant du collectif "Médecins pour demain". La semaine dernière, le ministre de la Santé avait fustigé ce mouvement de grève dans un contexte de triple épidémie en France avec le Covid, la grippe et la bronchiolite. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue, alors qu’une manifestation est prévue à Paris jeudi 5 janvier.