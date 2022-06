Le duel éco : comment résoudre la crise dans les hôpitaux ?

“Il faut remettre à plat l’ensemble du système de soin”, affirme Christophe Ramaux, économiste et enseignant à la Sorbonne, mardi 7 juin. “Ces dernières années, avant la crise du Covid, la France était championne dans les pays de l’OCDE en limitation des dépenses de santé”, explique-t-il. “C’est aux urgences qu’il y a la vraie crise aujourd’hui”, note Étienne Lefebvre, rédacteur en chef au journal Les Échos.

Le nombre de passages aux urgences a doublé en vingt ans

“C’est là que tous les dysfonctionnements du système de santé se concentrent. Quand ça marche mal dans la médecine de ville et à l’hôpital, tout cela finit aux urgences”, poursuit Étienne Lefebvre. “En un peu plus de vingt ans, on a plus que doublé le nombre de passages aux urgences”, dit-il. En 1996, il y avait 10,1 millions de passages aux urgences, contre 22 millions en 2019. “La solution est de trouver des alternatives pour que les gens puissent être soignés sans avoir besoin de recourir systématiquement aux urgences”, estime-t-il.